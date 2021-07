Petrobrás anuncia aumento de 6% no preço da gasolina nas refinarias

O preço do litro da gasolina foi reajustado e a partir desta terça-feira (06,) ficará mais caro. Passará de R$ 2,53 para R$ 2,69 e o do óleo diesel de R$ 2,71 para R$ 2,81, segundo o anuncio feito pela Petrobras.



Com isso, os dois combustíveis vão ficar 6% e 3,7%, respectivamente, mais caros. Essas são as primeiras altas da gestão do general Joaquim Silva e Luna, que assumiu o cargo há quase três meses.

Os reajustes refletem a alta do petróleo no mercado internacional. Nesta segunda-feira (5), o barril da commodity é negociado em Londres a quase US$ 76. Os contratos no mercado futuro aceleraram após notícias de que a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) adiaram, pela segunda vez, a sua reunião ministerial.

A Petrobras, por meio de sua assessoria de imprensa, afirmou que "busca evitar o repasse imediato para os preços internos da volatilidade externa causada por eventos conjunturais", mas que se mantém alinhada ao mercado internacional.

Com informações da CNN Brasil.