Corpo de jovem raptado de casa na madrugada é encontrado em matagal, no Santo Antônio

Francisco Fabrício da Costa, de 21 anos, teve a casa invadida e foi raptado por homens encapuzados, durante a madrugada desta quinta-feira (8), no bairro Santo Antônio. O corpo dele foi encontrado horas depois, em uma região de mata, no mesmo bairro. O jovem foi morto com diversos disparos de arma de fogo. Antes de raptar Fabrício, os suspeitos mataram o comerciante Francisco Pereira da Silva, de 36 anos, que estava pernoitando em Mossoró antes de seguir viagem para Fortaleza.