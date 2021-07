Com dores abdominais, Bolsonaro dá entrada no Hospital das Forças Armadas. O presidente vem sofrendo com crises de soluços na última semana. Segundo fontes, o presidente realizou exames e passa bem. Também é avaliada a possibilidade da realização de uma cirurgia nos próximos meses para retirada de uma hérnia na região abdominal.

FOTO: REPRODUÇÃO