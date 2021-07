Grupo de trabalho vai discutir implantação de Polo Cloroquímico na região de Mossoró

A governadora professora Fátima Bezerra determinou, nesta quarta-feira (14), a criação de um grupo de trabalho, coordenado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico (Sedec), para discutir a proposta de implantação de um Polo Cloroquímico no Estado.

A proposta foi idealizada pelo economista e consultor do Conselho Regional de Economia, Carlos Alberto Duarte Gomes, que fez explanação na manhã desta quarta-feira no auditório da Governadoria, em Natal.

De acordo com a proposta, os municípios de Mossoró, Macau, Guamaré e Porto do Mangue viriam abrigar investimentos privados e instalações industriais para aproveitamento dos recursos naturais da região — sal e águas mães, minérios e petróleo.

Ao todo, serão sete núcleos de produção: soda/cloro, magnésio, bromo, barrilha, ração mineral, fertilizantes, petroquímica.

O projeto necessita de uma alternativa de modal ferroviário para transportes acessando os municípios de Areia Branca – Mossoró – Assu – Jucurutu (jazidas de minério de ferro) – Afonso Bezerra – Macau – Guamaré – Natal – São Gonçalo do Amarante, tendo como atracador o Porto do Mangue.

Um Polo Cloroquímico e Industrial tem condições de produzir soda-cloro, ácido clorídrico, cloreto de vinila (PVC e CPVC), hipoclorito de sódio, cloropropeno (borracha Neoprene), cloroetanol (poliéster, acrilonitrila), cloropropanol, dicloroetano, hipoclorito de cálcio, percloroetileno, tricoloetileno, cloreto de alumínio, dióxido de cloro.

Esses insumos são utilizados por diversos setores da indústria como cerveja, xarope de milho, refino de açúcar, smartfones, fibra ótica, baterias, estabilizadores para plásticos, aceleradores de borracha, equipamentos médicos, tubulação, acessórios sanitários, isolamento elétrico, desinfetantes, mangueiras e vários outros.

O grupo de trabalho será formado pelo secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, prefeitos e secretários dos municípios citados, representantes da Federação das Indústrias do RN (Fiern) idealizadores da proposta e possíveis investidores.

"Porto, ferrovia, estradas, são infraestrutura necessária para viabilizar empreendimentos como esse. O Governo precisa de embasamento do ponto de vista técnico e econômico. Nosso Governo é do diálogo, responsável e transparente. Por isso a criação do grupo de trabalho para dar andamento aos estudos envolvendo representantes das partes", afirmou Fátima Bezerra.

No ato de apresentação da proposta a governadora esteve acompanhada também do vice-governador Antenor Roberto, Lucas Fanundes, assessor parlamentar, representante do senador Jean Paul; do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado; o secretário adjunto da Sedec, Silvio Torquato; da presidente da Potigás, Larissa Dantas, Diretor-geral do Idema, Leon Aguiar, assessora de Governança da Potigás, Samanda Alves, coordenador de Desenvolvimento Energético da Sedec, Hugo Fonseca. Também participaram o deputado estadual Souza Neto, prefeitos de Guamaré, Eudes Fonseca, Porto do Mangue, Antonio Faustino, de Macau, José Antônio de Menezes, a vereadora de Mossoró, Marleide Cunha; Vilmar Pereira, presidente da Associação Comercial e Industrial de Mossoró (Acim) e vice-presidente da Fiern, Maria Izabel Montenegro, vice-presidente da Acim, e o secretário de desenvolvimento econômico de Mossoró, Franklin Filgueira.