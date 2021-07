Mossoró registra segundo crime de homicídio em menos de doze horas

A vítima foi identificada como Ricardo Bezerra de Souza, de 36 anos. O caso aconteceu por volta do meio dia desta quinta-feira (15), no bairro Barrocas. Assim como no caso do Cidades Oeste, Ricardo também foi morto dentro de casa. Um suspeito teria chegado a residência, chamado pelo nome da vítima e assim que ela abriu a porta, foi atingido com vários disparos de arma de fogo.