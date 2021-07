Grupo Guararapas realiza nova contratação de 579 trabalhadores no RN. O comunicado sobre as contratações foi feito pelo diretor industrial, Jairo Amorim, que atribui o crescimento no número de empregos da fábrica em Natal aos incentivos do Governo do Estado, destacando a importância do Programa de Estímulo ao Desenvolvimento Industrial (Proedi), criado na gestão da governadora Fátima Bezerra no âmbito da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec).

O Grupo Guararapes Confecções estará contratando em julho 579 funcionários, entre novos postos de trabalho e reposição de pessoal.

“Graças ao Proedi que nos incentiva muito a investir nesta terra, neste mês de julho estamos contratando, aqui na Guararapes, 579 pessoas. São 449 posições novas e 130 substituições”, informou o diretor.

“Um aumento muito importante que faz a gente acreditar e trabalhar firme na recuperação da economia e de nosso estado”, completou, em tom otimista, Jairo Amorim.

“Mais um resultado positivo do Proedi, o nosso programa de incentivo à indústria, que deixou para trás um passado pouco competitivo e, agora, as indústrias do RN têm um ambiente saudável e favorável ao desenvolvimento. Isso é gestão!”, disse a governadora Fátima Bezerra.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, enfatizou que a notícia é reflexo direto das ações do Governo do Estado.

“Estes novos empregos gerados pela Guararapes, que é a maior empregadora do Rio Grande do Norte, são fruto de uma política econômica do governo Fátima Bezerra, uma política acertada, de tornar o RN um ambiente bom para os investimentos”, comentou.

“Isso nos alegra porque a prioridade do Governo do Estado é geração de emprego e renda, e portanto nos traz muita alegria e mais esperança de mais empregos ainda no futuro”, celebrou o secretário.

Esta é a segunda vez que o Grupo Guararapes anuncia a criação de novos postos de trabalho em menos de um ano, mesmo diante da crise enfrentada durante a pandemia.

Em setembro do ano passado, a empresa anunciou a contratação de 1.369 funcionários, destacando a importância dos incentivos criados pela gestão da professora Fátima Bezerra, através das secretarias de Desenvolvimento Econômico e da Tributação.

O anúncio foi feito à época pelo presidente da empresa, Flávio Rocha, durante evento de lançamento do programa RN Cresce Mais, um plano multissetorial de incentivo à retomada e crescimento da economia, com ações e incentivos voltados à indústria, comércio e turismo, contemplando diversos setores.

RETOMADA

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgados em maio deste ano, apontam para a retomada de crescimento no estado, após pequena variação negativa no número de empregos registrado em abril e três meses consecutivos de alta, entre janeiro e março.

No mês de maio foram abertas 2.097 vagas, correspondentes à diferença entre 12.854 admissões e 10.757 desligamentos, representando aumento real de 0,48%.

De acordo com relatório da Federação das Indústrias do RN (Fiern), este é o segundo maior saldo potiguar de 2021. A avaliação da Federação foi de que o cenário projetado pelos dados de maio é atípico para o estado, considerando que se trata de um período de baixa sazonal, quando costuma haver prevalência de saldos negativos na movimentação de mão de obra.

O relatório destacou também que todos os grandes setores assinalaram saldo positivo no mês, indicando que mais atividades vêm se adaptando às condições de proximidade física entre as pessoas.