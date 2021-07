Mais de 3 mil de 35 a 39 anos deixaram de se vacinar contra a covid19 em Mossoró

"Convocamos esses mossoroenses que estão nessa faixa etária de 35 a 39 anos, bem como as pessoas de 33 e 34 anos, que ainda não tomaram sua dose da vacina, para comparecerem até as unidades de saúde neste domingo, ou ao Sesi durante a semana, para receberem a sua dose", afirma a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, ao lado do prefeito Allyson Bezerra em visita aos postos de vacinação neste sábado, 17

Mesmo com a vacinação aberta, mais de três mil mossoroenses de 35 a 39 anos ainda não tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19. O número é visto com preocupação pela Secretaria Municipal de Saúde, que convoca o público para tomar a vacina ainda neste domingo (18), nas unidades de saúde que estarão abertas.

"Convocamos esses mossoroenses que estão nessa faixa etária de 35 a 39 anos, bem como as pessoas de 33 e 34 anos, que ainda não tomaram sua dose da vacina, para comparecerem até as unidades de saúde neste domingo, ou ao Sesi durante a semana, para receberem a sua dose", afirma a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, ao lado do prefeito Allyson Bezerra durante visita aos postos de vacinação no Ginásio do Sesi Clube, no final da manhã deste sábado, dia 17.

Neste domingo, dia 18, Mossoró contará com nove pontos de vacinação, em diversas regiões da cidade. O município iniciou neste sábado, dia 17, a vacinação do público-geral a partir dos 33 anos e também os garis com mais de 18 anos.

"Nossas equipes de profissionais da saúde e voluntários estão preparados, a estrutura está organizada para receber essas pessoas que ainda não tomaram a dose do imunizante", disse Morgana, ressaltando que as unidades funcionam das 8h às 16h.



Documentos necessários

No momento da vacinação, o público-geral, a partir de 33 anos, deve apresentar originais e cópias de documento oficial com foto e comprovante de residência.

Grupos prioritários

Neste domingo, Mossoró seguirá vacinando trabalhadores da indústria, construção civil e limpeza urbana a partir dos 18 anos. A nova faixa etária foi anunciada neste sábado pelo prefeito Allyson Bezerra.

Pontos de vacinação neste domingo, 18:

UBS Lahyre Rosado - Sumaré

UBS Maria Soares - Alto de São Manoel

UBS Chico Costa - Santo Antônio

UBS Francisco Nazareno - Bom Pastor

UBS Lucas Benjamim - Abolição 3

UBS Dr. José Leão - Alto da Conceição

UBS Ildone Cavalcante - Barrocas

UBS Moisés Costa - Redenção

UBS Marcos Raimundo - Belo Horizonte