Estelionatários tentam aplicar golpe via Whatsapp usando o nome do presidente da Caern

Foram identificados casos de falsários que se passaram pelo presidente a partir do contato 9196-3019, com DDD 83, da Paraíba, que estava fazendo contato com empresários e autoridades, afirmando ser Roberto Linhares. “A Caern alerta que as pessoas devem desconsiderar qualquer tipo de mensagem dessa natureza e informar para a Ouvidoria da companhia, pelo número 3232-4562”, disse a companhia por meio de nota.