Ex-vereador de Apodi é morto a tiros em via pública, no distrito de Soledade

O ex-vereador do município de Apodi, Ailton Deusimar de Souza, conhecido como Ailton Tenório, de 52 anos, foi morto a tiros na manhã desta terça-feira (27), no distrito de Soledade.

O crime aconteceu por volta das 6h. De acordo com a PM, Ailton estava em via pública, quando foi surpreendido por dois suspeitos em uma motocicleta. Ele foi morto com vários disparos de pistola .40. Os suspeitos fugiram em seguida, em direção ao Ceará.

A motivação do crime ainda é desconhecida. Ailton também era ex-presidiário. Atualmente, era comerciante. Havia sido preso em 2013, pela Polícia Federal, por tráfico internacional de drogas.

Na época, a Operação Touro Branco, que teve como objetivo desarticular um esquema de tráfico internacional de drogas, descobriu que Ailton era um dos envolvidos em um esquema para criar uma pista de pouso em Apodi, para interligar o tráfico do sul do país com a Europa.

Em 2004, quando foi eleito vereador do município, cumpria pena por tráfico de drogas, tendo sido preso, também, pela Polícia Federal, com pasta base de cocaína.

Na mesma época, ainda respondia na justiça pelo homicídio de José Edson Fernandes e pela lesão corporal de Arimatéia, crimes ocorridos na então comunidade de Soledade, no ano de 1999.

O corpo de Ailton foi removido para exames na sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), em Mossoró. O caso será investigado pela Polícia Civil de Apodi.