PRF e Deicor prendem traficante interestadual e apreendem 106 kg de maconha no RN

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), em parceria com a Deicor, apreendeu, na tarde do domingo (25), no km 164 da BR 101, em Canguaretama/RN, 106 kg de maconha e prendeu um homem de 39 anos.

Após um trabalho investigativo da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado (Deicor), os policiais civis identificaram um traficante de 39 anos que costumava agir trazendo drogas de Pernambuco para o RN.

A informação foi repassada para os agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que passaram a monitorar as rodovias. Por volta das 15hs do domingo, os PRFs visualizaram o carro onde estaria o alvo e deram ordem de parada.

Ao perceber a presença da PRF, o indivíduo empreendeu fuga em direção ao centro da cidade de Canguaretama/RN.

Os Policiais Rodoviários Federais iniciaram acompanhamento tático e realizaram abordagem dentro da cidade de Canguaretama/RN. No porta-malas do veículo foram encontrados 106 kg de maconha dentro de caixas de papelão.

Cada quilo de maconha custa em média R$ 1.000. A apreensão deste domingo (25) representou um prejuízo estimado em mais de cem mil reais ao crime organizado.

O condutor do veículo recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico e foi conduzido para a delegacia de polícia civil de Canguaretama/RN.