Dono de lava jato é morto com cerca de 15 disparos de arma de fogo em Umarizal

A Polícia Militar de Umarizal registrou mais um homicídio no município, nesta terça-feira (27). O crime aconteceu no início da manhã.

A vítima foi identificada como Josevaldo da Costa Oliveira, "Dedé de Deca". Ele era dono de um Lava Jato na cidade e foi morto em frente ao estabelecimento.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava sentada em um banco, quando foi surpreendida pelos suspeitos, dois homens que chegaram ao local em uma motocicleta.

A dupla atirou em Josevaldo pela costa, sem que ele tivesse chance de tentar se defender. Os dois homens fugiram em seguida, com destino ignorado.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Instituto Técnico-Científico de Perícia, da cidade de Mossoró. Ao todo, de acordo com os peritos, Josevaldo foi atingido com cerca de 15 disparos de arma de fogo. A polícia civil irá investigar o caso.