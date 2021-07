Suspeito de assalto é morto a tiros em Mossoró; objetos das vítimas são recuperados

O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (28), no Centro da Cidade. De acordo com informações da PM, o suspeito, ainda não identificado, teria chegado em uma motocicleta a uma academia, localizada na rua da Upa do Alto de São Manoel, e realizado um arrastão no local. Fugiu em seguida e abandonou o veículo, tendo tomado uma outra motocicleta de assalto no Planalto Treze de Maio. Após este segundo assalto, fugiu sentido Centro, tendo sido alvejado e morto por um popular, próximo à Cobal.