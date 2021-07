Covid-19: Prefeitura abre hoje (29) o novo Centro de Vacinação de Mossoró

Na manhã desta quinta-feira (29) a Prefeitura de Mossoró deu início a abertura do Centro de Vacinação de Mossoró, que funcionará nas instalações do Ginásio Poliesportivo Engenheiro Pedro Ciarlini.

A estrutura preparada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), tem capacidade para vacinar até 4 mil pessoas diariamente.

A transformação do antigo Centro de Testagem que funcionava naquele ginásio em um grande Centro de Vacinação foi algo planejado pela Prefeitura de Mossoró e que ganhou corpo logo que o município passou a registrar uma expressiva redução nos testes a partir da segunda quinzena de maio.

De acordo com a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, para a abertura do novo Centro de Vacinação, que se juntará ao Ginásio do SESI no trabalho de imunização da população mossoroense contra a Covid-19, foi feito um trabalho de limpeza e desinfecção do Ginásio Municipal.

“Fizemos a desinfecção do Ginásio Municipal ainda na semana passada afim de prepará-lo para receber uma nova função que é abrigar as equipes de vacinadores que estarão atendendo a população convocada para a vacinação sempre das 08h00 às 16h00”, disse Morgana.

O prefeito de Mossoró Allyson Bezerra, ressaltou ao anunciar a abertura dos portões do Ginásio Municipal para receber os públicos da atual campanha de vacinação como sendo um acontecimento histórico. “Nossos servidores e voluntários estão prontos e motivados para esse dia histórico”, disse.