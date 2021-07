Operação Godela II: PF apura fraudes em financiamentos de veículos no RN

Cerca de 20 policiais federais estão cumprindo 5 mandados de busca e apreensão, nesta quinta-feira (29), expedidos pela 2ª. Vara Federal do Estado, nos municípios de Parnamirim, Espírito Santo e Santo Antônio/RN. Os crimes teriam sido cometidos entre os anos de 2018 e 2020. De acordo com as investigações, os suspeitos convocavam pessoas para se passarem por terceiros, as quais adquiriam veículos por meio de financiamentos e não quitavam as parcelas.