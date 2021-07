Dupla senta no banco dos réus por homicídio ocorrido em 2016

O conselho de sentença do Tribunal do Júri Popular está reunido na manhã desta quinta-feira (29), para julgar a culpa de Marcos Alexandre Januário da Silva, o “Pelé”, de 29 anos, e Pedro Henrique Marinho, de 26 anos, no homicídio de Marcelino Moura da Silva.

O crime aconteceu no dia 18 de maio de 2016, na Rua Raimunda Gurgel Praxedes, no Santa Helena, em Mossoró.

O julgamento teve início por volta das 9h, no Fórum Municipal Desembargador Silveira Martins, com a escolha dos sete jurados. A sessão é presidida pelo Juiz Vagnos Kelly Figueiredo de Medeiros.

O Ministério Público do Rio Grande do Norte, representado pelo promotor público Armando Lúcio Ribeiro, defende a condenação dos réus por homicídio duplamente qualificado, tendo como qualificadoras motivo torpe e realizado por meio de emboscada, dificultando a defesa da vítima.

As defesas de Pedro, o advogado Iran Guimarães, e de Marcos, a defensora pública Lidyanna Ferreira, devem trabalhar com a negativa de autoria do crime e solicitar a absolvição dos réus.

O CRIME

Segundo a denúncia do Ministério Público do RN, baseada no inquérito policial, no dia 18 de maio de 2016, Marcos Alexandre e Pedro Henrique passaram de motocicleta em frente a residência do pai de Marcelino e o viram sentado na calçada, comendo alguns salgados. Decidiram então voltar ao local e matar a vítima.

Na ocasião, Pedro teria ficado no veículo, dando cobertura para que Marcos fosse executar o plano. Este último se aproximou da calçada onde Marcelino estava e, sem que ele tivesse tempo de reagir, desferiu vários disparos de arma de fogo contra ele.

A dupla fugiu rapidamente do local, deixando Marcelino agonizando na cadeira. A vítima entrou em óbito antes da chegada do socorro médico.

Segundo apurado nas investigações, o crime teria sido motivado por vingança. Em 2014, Marcelino teria sido responsável pelo homicídio de um irmão de Pedro Henrique.