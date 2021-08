Ataque a tiros deixa dois mortos e dois hospitalizados em Mossoró-RN

Um ataque a tiros no Redenção, em Mossoró-RN, no final da tarde deste domingo, 1, deixou dois mortos e dois baleados. Dois homens foram vistos saindo do local de arma em punho.

As primeiras informações apuradas pelo MOSSORÓ HOJE são de que dois homens vestindo bermuda e um usando boné invadiram a casa já atirando nos moradores do local.

O adolescente Sebastião Dias Batista, de 13 anos, que estava na casa, foi baleado e morreu na calçada. A garota Isadora Raquel Pereira da Silva, de 18 anos, que também estava na casa, saiu baleada e caiu na rua.

Dentro da casa, foi morto a tiros Jackson Gomes Gonçalves, de 22 anos, natural do Pará. Também foi baleado dentro da o caraubense Joelson Varela Pereira, de 30 anos.

Michael Stalony Gomes da Silva e Geovane Varela Pereira, de 24 anos, também de Caraúbas, estavam na casa e conseguiram saírem ilesos do ataque, fugindo pelo telhado da casa.

No Hospital Regional Tarcísio Maia, a informação é que o quadro de saúde de Joelson Varela preocupa. No local, restaram muitas capsulas de pistola calibre 380, possivelmente o calibre da armas usadas no ataque.

A Polícia Militar foi acionada ao local, assim como a Polícia Civil e também o Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), para remoção dos corpos e início das investigações policiais para esclarecer o caso.



Os relatórios da Polícia Civil e também do ITEP, serão repassados aos policiais da Divisão de Homicídios de Mossoró, a quem compete investigar crimes desta natureza.

Tiros e baleados também em Apodi

No início da noite deste domingo, 1, na região da Baixa do Caic, em Apodi. As primeiras informações são que duas pessoas foram baleadas e socorridas para o hospital local.