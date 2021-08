Nova companhia aérea chega ao RN; voo inaugural da ITA Linhas Aéreas pousou às 2h30. Na madrugada desta segunda-feira (2),o Estado ganhou mais uma opção para atração de turistas. O voo partiu do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. Ainda neste mês a companhia iniciará novas operações partindo do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Dois importantes polos emissores de turistas para o Rio Grande do Norte.

Fruto da articulação do Governo do Estado, realizada por meio da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) e da Empresa Potiguar de Promoção Turística (Emprotur), a primeira aeronave da mais nova companhia aérea brasileira, ITA Linhas Aéreas, pousou em solo potiguar na madrugada de hoje (02) às 2h30.

Essa é mais uma ação para fomentar a retomada do turismo do Rio Grande do Norte. A ITA Linhas Aéreas amplia a oferta de voos para o RN, iniciando com voos do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, e ainda neste mês, iniciará novas operações partindo do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro. Dois importantes polos emissores de turistas para o Rio Grande do Norte.

Para celebrar o voo inaugural, durante o embarque em São Paulo os passageiros receberam brindes promocionais do destino, Visite Rio Grande do Norte (@visiteriograndedonorte), e no decorrer do voo foram sorteados passeios turísticos. A secretária de turismo, Aninha Costa e o presidente da Emprotur, Bruno Reis, prestigiaram o voo inaugural.

“O governo da professora Fátima Bezerra reconhece o turismo como uma das principais atividades econômicas e nós temos trabalhado firmes com foco na retomada, por isso estamos entre as primeiras localidades a compor a malha da ITA, resultado do diálogo constante que mantivemos com a diretoria da empresa, sempre colocando o Estado como parceiro”, destacou a titular do turismo.

Na chegada ao RN, ocorreu ainda o tradicional batismo da aeronave em solo potiguar e uma recepção especial no Aeroporto Internacional Aluízio Alves feita pela equipe da Emprotur para os passageiros e tripulação do voo.

Participaram da ação os representantes do Governo do RN; o CEO da ITA, Adalberto Bogsan; o vice-presidente metro-ferroviário da ITA, Jean Pejo; o diretor comercial da ITA, Fabiano Oliveira; o secretário de turismo do município de Natal, Fernando Fernandes; o presidente da ABIH/RN, Abdon Gosson; gerente executiva da ABIH/RN, Gabriela Duarte; a presidente da ABAV/RN, Michelle Pereira, além de jornalistas e criadores de conteúdo convidados.