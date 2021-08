Faculdade Católica do RN inaugura Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa

A Faculdade Católica do Rio Grande do Norte inaugurou, às 16h30 desta segunda-feira (9), o Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa.

Localizado na Av. Duodécimo Rosado, o Centro é composto pelo Núcleo de Cuidados em Saúde Padre Flávio Augusto e pelo Núcleo de Práticas Jurídicas e de Gestão Padre Sátiro Cavalcanti Dantas.

O objetivo da unidade é ser um centro de referência social para atendimentos à população da cidade de Mossoró e região nos âmbitos jurídico e de saúde, envolvendo os cursos de Direito, Psicologia, Nutrição e Fisioterapia da Faculdade Católica.

Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, de forma gratuita. Os agendamentos serão realizados por meio de telefone, ainda a definir, ou através de busca espontânea presencialmente.

De acordo com o Padre Charles Lamartine, Diretor Geral da Faculdade Católica do RN, o Centro de Práticas Múltiplas será aberto para o público em geral, mas, especialmente, para as pessoas mais carentes.

“De um modo especial será para as pessoas que têm menos acesso, para as pessoas que têm menos condições financeiras. Nosso objetivo, de fato, é gerar um impacto e que possa atender às pessoas. São atendimentos de diversas áreas, da psicologia, atendimento de nutrição, atendimentos de fisioterapia, para mulheres gestantes, para idosos, para pessoas com deficiência, então é um leque de possibilidades muito grande e quem não pode pagar vai ter acesso”, explicou.

Diversas autoridade estiveram presentes na cerimônia de inauguração, entre elas a Governadora Fátima Bezerra, o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, os senadores Jean Paul Prates e Zenaide Maia, os deputados estaduais Isolda Dantas e Bernardo Amorim, o deputado federal Beto Rosado, a reitora da Ufersa, Ludmilla Serafim, a reitora em exercídio da UERN, Fátima Raquel Rosado Morais, o presidente da Câmara Municipal de Mossoró, Lawrence Amorim, a prefeita de Pau dos Ferros, Marianna Almeida, e prefeita de Areia Branca, Iraneide Rebouças, além de outros vereadores do município e autoridades de municípios vizinhos.

A deputada Isolda Dantas disse que fundamental a qualidade foi apresentada no Centro de Práticas Múltiplas e que Mossoró ganha com a entrega da unidade.

“Quando a Faculdade Católica foi construída, há alguns anos atrás, a gente já sabia que Mossoró ganharia muito e hoje Mossoró recebe um centro integrado, de práticas integradas que vai tratar tanto do ponto de vista da saúde, quanto do ponto de vista jurídico. Isso é muito importante, é uma prova que há a integração da educação com a questão social. Então eu parabenizo a faculdade Católica, parabenizo a diocese. Tudo que vai ser oferecido de forma gratuita à população, não tem preço. Quem está aqui, tá se emocionando”, disse a deputada.

A senadora Zenaide Maia disse que a entrega do equipamento é de uma importância sem precedentes, principalmente em um momento em que o país vive uma retirada de recursos para a assistência social.

“A Faculdade Católica do RN faz uma extensão do seu ensino para criar um centro com múltiplos atendimentos para a população mais carente de Mossoró. É de uma importância fundamental, gente, num momento desses, um atendimento de qualidade, com estrutura física digna das pessoas serem recebidas. Parabéns, Mossoró! Parabéns, padre Sátiro, padre Charles, que pensaram nessa oportunidade, ter uma faculdade, mas ter uma extensão que vai abraçar os mais carentes desta cidade, que não podem pagar um advogado ou um consulta de uma nutricionista ou uma consulta médica. Isso enche o coração da gente de esperança”.

O senador Jean Paul Prates, disse que trata-se muito mais do que apenas um equipamento, mas “alma, corpo e gente que vai se formar” no ambiente.

“Fala-se em um equipamento, mas é muito mais do que isso, é alma, corpo e gente que vai se formar aqui, que vai se medicar aqui, que vai se reabilitar aqui. Vão ter escritório modelo também, que vai garantir direitos. Eu estudei em uma faculdade católica e sei da força que tem a igreja católica da educação, na reabilitação, no tratamento com as pessoas, então é muito importante que a gente tenha esse equipamento aqui hoje. Estão todos de parabéns”.

O prefeito Allyson Bezerra explicou que este é mais um momento significativo na história de Mossoró, receber um equipamento que vai se somar ao serviço de assistência social já oferecido ao município.

“Para nós é uma satisfação porque vamos ter aqui um Centro de Práticas da Faculdade Católica que vem somar ao serviço da saúde e na assistência social. São diversos serviços e a Faculdade Católica está projetando dobrar a capacidade instalada de atendimento. Atendimento de quem mais precisa, as pessoas mossoroenses de bairros que necessitam de uma assistência maior. Toda vez que o Poder Público tem um somatório de iniciativas como essa aqui é bastante importante. Estamos aqui hoje para dizer que a Prefeitura de Mossoró apoia esses investimentos e apoia esse trabalho. Que venha se Deus quiser o avanço e a concretude de todos os desejos e sonhos que é de padre Sátiro, que é do nosso bispo e de todos que estão envolvidos diretamente da Diocese para que esse grande projeto de ensino e de educação possa revolucionar ainda mais Mossoró”, ressaltou o prefeito.





CENTRO DE PRÁTICAS MÚLTIPLAS DOM JOÃO COSTA





O Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa será vinculado à Faculdade Católica do Rio Grande do Norte.

Os atendimentos ofertados pelo Centro não requerem encaminhamento profissional e podem ser marcados por qualquer pessoa interessada e que esteja em hipossuficiência financeira, ou seja, que precise da demanda gratuita.

O Centro tem também o objetivo de iniciar a prática profissional, de maneira supervisionada, com os atendimentos realizados por estudantes e professores do 8º período dos cursos de Psicologia e Fisioterapia e do 7º período do curso de Direito da Faculdade Católica do RN.

O Centro de Práticas Múltiplas Dom João Costa conta com laboratórios de atendimento grupal e de reabilitação, piscina para práticas de hidroterapia, ginásio terapêutico, salas de reuniões, salas de mediação e conciliação, sala psicossocial, laboratório multifuncional, dentre outros.

Conta, ainda, com consultórios para atendimentos de saúde, bem como salas de atendimento jurídico.