Concurso da ALRN está previsto para o 1˚ semestre de 2022

A Comissão Especial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte (ALRN), responsável pela realização do concurso público, se reuniu oficialmente na manhã desta terça-feira (10), para discutir detalhes referentes ao termo de referência para contratação da banca examinadora que irá aplicar o concurso.

Em julho, a ALRN anunciou a formação da comissão de servidores que serão responsáveis pela preparação de um concurso público no Legislativo potiguar.

De acordo com o procurador-geral da Assembleia e presidente da comissão, Sérgio Freire, a previsão é que o concurso aconteça no primeiro semestre de 2022.

“A reunião de instalação da comissão foi convocada com o intuito de discutir e dar celeridade ao processo desse certame tão aguardado pela Casa e pela sociedade. Definimos hoje uma minuta provisória do termo de referência e a tendência é que no próximo encontro já avancemos para a abertura do processo e consequente escolha da banca”, explicou Sérgio

O Concurso Público da Assembleia Legislativa é destinado ao provimento de vagas para os cargos efetivos de Analista Legislativo – Nível Superior e Técnico Legislativo da Casa Legislativa.

São previstas 24 vagas para o cargo de Analista Legislativo, com remuneração inicial de R$ 7.725,75 mais benefícios e 23 vagas para o cargo de Técnico Legislativo, com remuneração inicial de R$ 4.139,75, mais benefícios.

O último concurso realizado pela Assembleia do RN foi em 2013. Esta foi a primeira e única seleção pública do Legislativo na história até agora. Na ocasião, foram oferecidas 85 vagas para profissionais de diversas áreas como Arquitetura, Analise de Sistema, Biblioteconomia, Enfermagem, Engenharia Civil, Jornalismo, Medicina e Psicologia, operador de som, programador, profissional de taquigrafa, técnico em hardware, entre outros. Os salários oferecidos eram de até R$ 17.025