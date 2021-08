Governadora anuncia instalação de 4 delegacias da mulher no Oeste do RN

A governadora Fátima Bezerra, do PT, revelou ao @BlogSauloVale, que vai instalar mais 4 delegacias da Mulher no Rio Grande do Norte.



Destacou que uma será no município de Assu, que tem cerca de 65 mil habitantes e polariza outras 13 cidades próximas, somando aí cerca de 100 mil habitantes.

A segunda será instalada em Pau dos Ferros, no Alto Oeste do Rio Grande do Norte. Pau dos Ferros tem menos de 30 mil habitantes, porém polariza outras 36 cidades da região.

A governadora Fátima Bezerra disse também que vai instalar outra em Macau, que tem cerca de 30 mil habitantes e a quarta delegacia da mulher em Nova Cruz, de 35 mil habitantes.





Ainda durante a entrevista ao Blog de Saulo Vale, a governadora Fátima Bezerra lembrou que a última delegacia da Mulher que foi instalado no RN foi há 17 anos, no governo Wilma de Faria.

As delegacias da mulher que serão instaladas em Assu, Pau dos Ferros, Macau e Nova Cruz, vão se somar as unidades de Natal, Parnamirim, Mossoró e a de Caicó, que estava desativada.

A governadora Fátima Bezerra ressaltou que só está sendo possível instalar estas quatro novas delegacias da mulher graças a um trabalho de estruturação dentro da Polícia Civil.

Também não se contratava policial militar há 15 anos e a governadora disse que já nomeou mais de 1.099 em 2020 e “vamos nomear quase 300 em 2022”, falou.

A governadora destacou que vai nomear os aprovados no Concurso da Polícia Civil no próximo ano e que vai estruturar o ITEP e efetivar o concurso e nomear os servidores.

E em defesa da mulher, a governadora observou que já existe os Programa Patrulha Maria da Penha e Maria da Penha Vai às Escolas, além do projeto Botão de Pânico.

“Nós temos também a delegacia virtual da mulher e também uma casa abrigo, bem estruturada, com equipe multidisciplinar”, destaca a governadora Fátima Bezerra.

“A violência contra a mulher se previne e se combate e é isto que estamos fazendo”, diz a governadora, lembrando que é um absurdo uma mulher ser atacada por só por ser mulher.

Os investimentos feitos no Rio Grande do Norte, segundo a governadora, surtiram efeitos no RN, que está entre os três estados no País que reduziram os casos de feminicidios, enquanto que em outros 24 estados brasileiros aumentou os casos de feminicidios.