Teledramaturgia brasileira perde os atores Paulo José e Tarcísio Meira

Em menos de 24h, a teledramaturgia brasileira perde dois grandes atores. Na noite desta quarta-feira (11), morreu o ator Paulo José, aos 84 anos, e na manhã de hoje (12), o também ator Tarcísio Meira, aos 85 anos.

Paulo estava internado no Rio de Janeiro há 20 dias e faleceu em decorrência de uma pneumonia. Ele sofria de Mal de Parkinson há mais de 20 anos.

Ele deixa esposa e quatro filhos: Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, além Paulo Henrique Caruso.

Já Tarcísio Meira, morreu de Covid-19, em São Paulo.Ele estava internado no hospital Albert Einstein, na Zona Sul da cidade, em tratamento contra a doença.

A esposa do ator, a atriz Glória Menezes, de 86 anos, também está internada com a doença. Os dois deram entrada no hospital na última sexta-feira (6). O artista chegou a ser intubado na UTI e fazer hemodiálise contínua.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital, a atriz está se recuperando bem e recebe auxílio de oxigênio via nasal. Ela está internada em um apartamento.

Tarcísio e Glória eram casados há quase 60 anos e pais do também ator Tarcísio Filho.