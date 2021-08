A segunda fase do open banking no Brasil começa nesta sexta-feira (13), após ter sido adiada em julho. No sistema open banking, os clientes poderão solicitar o compartilhamento de dados cadastrais e informações sobre transações e serviços contratados em instituições financeiras.

Na fase anterior, foram os bancos que integraram seus dados.

O open bnaking vai permitir que os clientes compartilhem, sob autorização, dados pessoais com bancos e fintechs para receber melhores ofertas de produtos e serviços, como taxas de juros menores para empréstimos, por exemplo.

O sistema é totalmente supervisionado pelo Banco Central e será totalmente operacionalizado a partir de 15 de dezembro deste ano.

De acordo com o BC, o compartilhamento das informações só poderá ser feito com a autorização do cliente e se for informada a finalidade e o prazo de uso dos dados.

O usuário também tem direito de cancelar esse consentimento a qualquer momento e em qualquer instituição financeira pela internet.

Com informações do G1