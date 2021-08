Suspeito de matar a ex-companheira de 15 anos é preso pela Polícia Civil de Assú

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (16), Wesley Bruno Alves Cavalcante, de 27 anos. Ele foi detido durante a “Operação Debutante”, no bairro Meus Amores, em Assu, em cumprimento a um mandado de prisão, por suspeita de feminicídio.

O homem é suspeito de ter matado a então companheira, a adolescente Maria Letícia da Costa, de 15 anos, no dia 27 de maio de 2021, no bairro Parati 2000. Ela foi morta com um tiro na face, na casa do casal.

A prisão aconteceu após o recebimento de denúncias anônimas informando sobre um homem, com as mesmas características do suspeito do crime, o qual estaria em uma residência no bairro Meus Amores.

Diante das informações, policiais civis foram até o locale localizaram Wesley Bruno, que estava na companhia de Marcos Antonio Queiroz da Silva, conhecido como “Mayla”. Com a dupla, foram apreendidos uma balança de precisão, cocaína e dinheiro fracionado.

Wesley Bruno e Marcos Antônio foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Além disso, Wesley Bruno recebeu o mandado de prisão referente ao crime de feminicídio. Eles foram encaminhados à Cadeia Pública de Mossoró, onde ficarão à disposição da Justiça.

A “Operação Debutante” faz menção à idade da vítima, que foi assassinada um dia após completar 15 anos. A operação constituiu uma das ações da Delegacia Municipal de Assu voltada ao combate à violência contra a mulher.

A Polícia Civil pede que a população continue enviando informações de forma anônima, por meio do Disque Denúncia 181 ou pelo número da Delegacia Municipal de Assu: (84) 99992-2122.