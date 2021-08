Mossoró recebe 11 mil doses e fará mutirão para aplicação da D2 neste sábado, 21

A aplicação da segunda dose contra a Covid recebeu um importante reforço com o envio para Mossoró de 11.127 doses. As vacinas foram entregues ao município na noite de quinta-feira (19).

Segundo o chefe de Imunizações Etevaldo Lima, o novo lote recebido é composto por 8.735 doses da Astrazeneca/Oxford, 2.050 Coronavac/Butantan e ainda 342 doses da vacina da Pfizer. Todas as doses são para uso exclusivo da D2, a segunda dose.

"Recebemos este lote de vacinas e assim temos a garantia de não faltar a segunda dose para milhares de mossoroenses que já se aproximam da data de fechar o ciclo de imunização. Estamos focados em aplicar a D2 em todas as pessoas que receberam a primeira e pedimos a ajuda da população", disse Etevaldo.

Etevaldo explica que na cidade, ainda há mais de 5.707 mil pessoas com a segunda dose atrasada, mesmo com o município dispondo das doses há bastante tempo. "As pessoas por alguma razão deixaram atrasar a segunda dose, mas lembramos que a D2 é crucial para que a vacina ofereça a melhor eficácia contra o novo Coronavírus", disse o coordenador de Imunizações.

Mutirão de vacinação

Nos próximos dois sábados de agosto, dias 21 e 28, o Rio Grande do Norte fará uma grande mobilização de vacinação para as pessoas que estão com a segunda dose da vacina contra a Covid-19 em atraso. A estimativa atual é que 61.628 pessoas ainda precisam completar seu esquema vacinal.

Em Mossoró, o mutirão ocorrerá sábado (21) nos ginásios Pedro Ciarlini e do Sesi, das 8h às 16h. No domingo (22), apenas no Centro de Vacinação do Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini.