Soldado reformado espanca a companheira até a morte, em Pau dos Ferros

O corpo de Sandra Letícia Gonçalves da Silva, de 22 anos, foi encontrado por volta das 4h25 desta segunda-feira (23). A jovem estava sem roupas, deitada em uma rede e com diversos hematomas pelo corpo. O principal suspeito do crime é o companheiro dela, um Policial Militar reformado, identificado como Emmanuel Shyrley Nunes Pessoa, de 41 anos. Ele não foi encontrado no local. A polícia ainda não sabe o que teria motivado o crime. O suspeito fugiu do local antes da chegada dos policiais e segue sendo procurado.