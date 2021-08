Estado e Prefeitura de Mossoró confirmam cirurgias ginecológicas em setembro

A estimativa é de que sejam realizadas cerca de 50 cirurgias por mês em parceria a APAMIM na Maternidade Almeida Castro Na última quinta-feira (19), a secretária de Saúde Morgana Dantas, participou de uma reunião com Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap), com a participação da secretária adjunta de Saúde, Maura Sobreira, onde ficou definido que até 31 de agosto, o governo do RN deverá fazer o repasse do Termo de Cooperação Técnica Financeira (TCTF), para pagamento com os prestadores e assim, retomar as cirurgias eletivas.

A Prefeitura municipal de Mossoró informa que vai retomar as cirurgias eletivas no mês de setembro. Inicialmente serão realizada cirurgias ginecológicas em parceria com a Maternidade Almeida Castro. A estimativa é de que sejam realizadas cerca de 50 cirurgias por mês.

Na última quinta-feira (19), a secretária de Saúde Morgana Dantas, participou de uma reunião com Secretaria do Estado da Saúde Pública (Sesap), com a participação da secretária adjunta de Saúde, Maura Sobreira, onde ficou definido que até 31 de agosto, o governo do RN deverá fazer o repasse do Termo de Cooperação Técnica Financeira (TCTF), para pagamento com os prestadores e assim, retomar as cirurgias eletivas.

“Aguardamos pagamento da parcela do mês do TCTF por parte do governo do estado para retornar inicialmente as cirurgias ginecológicas, segundo Larizza Queiroz, interventora da APAMIM, a Maternidade Almeida Castro tem a capacidade de realizar 50 cirurgias ginecológicas por mês, queremos assim dar celeridade as fila de pacientes que temos hoje” ressalta Morgana.

As cirurgias eletivas foram suspensas inicialmente em março de 2020, com a chegada da pandemia do coronavírus, e retomadas em setembro, após uma redução nos índices da Covid no estado. Em abril deste ano, no entanto, precisaram ser paralisadas novamente após novo um aumento de casos e internações.

Em julho deste ano, após uma queda estabilizada no número de casos, mortes e internações da Covid no Rio Grande do Norte, atrelado a vacinação, os procedimentos voltaram a acontecer.

Sobre o retorno das demais cirurgias como as ortopédicas e cirurgias gerais, a secretaria de saúde disse que o município está em contato com os prestadores e serviços e aguarda orientações do governo do estado para que as cirurgias voltem a ser realizadas e as filas de espera sejam zeradas.