Foro de Moscow 24 ago 2021 - O primeiro dia de Lula no RN

O primeiro dia de Lula no RN

EDIÇÃO: 406

O programa Foro de Moscow, com os jornalistas Bruno Barreto e William Robson, destaca as primeiras movimentações do ex-presidente Lula no RN, tanto na recepção da militância, quanto nos bastidores políticos.

1 - Foto de Lula e Janja no Ceará viraliza, gerando uma enxurrada de memes nas redes sociais.

2- Presença de Lula no RN tem relação direta com alianças para 2022

3- Primeira noite de Lula em Natal teve ginga com tapioca, bode assado, repercussão de foto com Janja e filiação ao PT de prefeita do MDB

4- Prefeitura realiza adequação sanitária de escolas visando prevenção à Covid-19

5- Fábio Faria sai da linha ao adotar tom conciliatório e desperta ira dos bolsonaristas

6- Fábio Faria define data para candidatura e cita dois 'favoritos' contra Fátima

7- Governo do RN decreta ponto facultativo no dia 6 de setembro

8- ‘Nós não queremos o inclusivismo’, diz ministro da Educação sobre crianças com deficiência nas escolas

