Suspeitos mandam pessoas correrem e executam mecânico em Mossoró

A polícia militar registrou um crime de homicídio por volta das 11h30 desta terça-feira (24), em uma oficina mecânica localizada na rua Delfim Moreira, bairro Santo Antônio, em Mossoró.



A vítima foi identificada como sendo o mecânico de motocicletas Francisco Jerônimo da Silva, de 36 anos.

De acordo com informações da PM, o mecânico estava fazendo um serviço em uma motocicleta, acompanhado de outras duas, quando os dois suspeitos chegaram ao local.

A dupla teria mandado as duas pessoas correrem e, em seguida, executaram Francisco com vários disparos de pistola .40.

Ainda não se sabe o que teria motivado o crime, mas a PM colheu no local que A vítima respondia por receptação.

A PM isola a área e aguarda a chegada do Itep e da Polícia Civil para iniciar as investigações e para realizar a remoção do corpo.