MS anuncia 3 ˚dose contra covid e reduz intervalo da Astrazeneca e Pfizer

A 3˚ dose será aplicada a partir do dia 15 de setembro inicialmente em idosos e imunossuprimidos que tomaram a segunda dose da vacina há pelo menos seis meses. O ministro Marcelo Queiroga anunciou também que o intervalo entre as doses dos imunizantes da Pfizer e da AstraZeneca diminuiu de 12 para 8 semanas, como acontece no Reino Unido.