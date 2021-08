Líder de facção criminosa é preso pela Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado no RN

Operação integrada da Força-Tarefa SUSP de Combate ao Crime Organizado nos Estados do Ceará e do Rio Grande do Norte resultou na prisão preventiva de um homem de 25 anos, líder de facção criminosa. A prisão aconteceu em Parnamirim/RN, na terça-feira (24), durante uma abordagem realizada pela PRF.

O homem é suspeito de crime de roubo na cidade de Aracoiaba/CE, além da prática de furto, homicídio, violência doméstica, receptação e delitos de trânsito praticados em várias cidades do Ceará. A prisão ocorreu em abordagem realizada pela PRF.

O preso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Plantão, na Zona Sul de Natal, onde se encontra à disposição da Justiça.

A Força-Tarefa de Mossoró/RN conta com a colaboração da população por intermédio do telefone (84) 3323.8300 (Delegacia da Polícia Federal), bem como pelo WhatsApp (84) 9218.0326.





FORÇA-TAREFA SUSP

O Plano de Forças-Tarefas SUSP de Combate ao Crime Organizado foi lançado em janeiro deste ano pelo MJSP e conta com a atuação conjunta, integrada e coordenada entre as polícias da União e dos estados.

As ações tem como foco prevenção, repressão, monitoramento e investigação de grandes organizações criminosas a partir da atuação conjunta entre as polícias. Além disso, as forças-tarefas pretendem isolar lideranças do crime organizado no sistema prisional, bem como descapitalizar facções por meio de bloqueio e venda antecipada de bens.