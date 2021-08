Jovem que estava desaparecido é encontrado morto em Mossoró

O jovem Eduardo Sousa, de 19 anos, foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (26), pondo fim às buscas, que já duravam dois dias. Eduardo havia sido visto pela última vez às 13h da terça-feira (24).

O corpo do rapaz estava em um terreno, localizado às margens da BR-304, próximo a rotatória do Thermas, em Mossoró. Ele foi encontrado por familiares, que haviam montado uma força-tarefa para reforçar as buscas.

De acordo com delegado Inácio Rodrigues, da 2ª Delegacia de Polícia de Mossoró, que está a frente do caso, os familiares reconheceram o corpo e não resta dúvidas de que sejam mesmo do jovem.

Ele também informou que, inicialmente, o trabalho era voltado para encontrar Eduardo com vida. Infelizmente, diante deste desfecho trágico, a polícia investiga, agora, se há alguma responsabilidade a ser apurada.

Eduardo fazia uso de remédios controlados, com indicação médica. Embora o delegado não tenha confirmado, dizendo que é “prematuro falar em responsabilização", a família afirma que havia uma pessoa, conhecida deles, que vinha incentivando o rapaz a abandonar a medicação, o que poderia ter provocado a fuga e o sumiço que culminaram na morte dele.

O delegado também informou que não havia sinais de violência no corpo, indicando que Eduardo morreu de causas naturais. No entanto, apenas a necropsia, que será realizada no Itep, irá determinar a causa oficial da morte. O jovem teria morrido entre a noite desta quarta (25) e a madrugada de hoje (26).