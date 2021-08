CIOSP Mossoró recebe uma média de 4 mil trotes por mês e quase 200 diários

Os famosos “trotes”, como são conhecidas as ligações falsas, são coisas que vêm dificultando o trabalho dos agentes de segurança que atuam no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública (CIOSP).

De acordo com o Gerente Regional do CIOSP Mossoró, Coronel Humberto Pimenta, das cerca de 7 mil ligações que o Centro recebe por mês, mais da metade, uma média de 4 mil, são com chamados falsos.

Cel. Humberto diz que esta atitude prejudica muito o trabalho dos policiais, pois estes perdem um tempo precioso com brincadeiras de extremo mau gosto, quando poderiam estar atendendo à população.

“Este momento em que o indivíduo está atrapalhando, o policial deixa de atender a uma pessoa que está necessitando do nosso serviço. Então as ocorrências diárias são entre 40 e 50 por dia, mas as ligações as vezes chegam a 300, porque são justamente esses trotes, que precisam ser banidos”, explicou.

O gerente também explica que, para evitar a maioria desses trotes, o sistema passou a bloquear as ligações com número privado. O problema, segundo ele, é que todas as ligações deste modelo são bloqueadas, prejudicando pessoas que realmente estão precisando e que estejam com o ID suprimido por algum motivo.

O ideal, segundo ele, é que a população realmente tivesse a consciência e a maturidade para não tomar este tipo de atitude.

O coronel lembrou, ainda, que passar trote para a polícia é crime e, caso seja identificada, a pessoa será conduzida para a Delegacia e poderá responder criminalmente por impedir ou dificultar o trabalho de urgência e emergência.