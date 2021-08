PM aguarda liberação da Caixa para iniciar construção da nova sede do 12º batalhão, em Mossoró

Nesta quinta-feira (26), o comandante do CPI (Comando de Policiamento do Interior), Coronel Castelo Branco, cumpriu agenda na cidade de Mossoró, onde visitou as instalações do 2º e do 12º Batalhões de Polícia Militar.

A visita rotineira, de acordo com o comandante, visa inspecionar a produtividade dos policiais militares, checar demandas, verificar os relatórios do CIOSP para direcionar o policiamento para as áreas de maior necessidade, dentro outras ações.

O CPI compreende um total de 157 municípios do Rio Grande do Norte, deixando de abranger apenas 10 que fazem parte da região metropolitana de Natal.

Em entrevista para o Portal Mossoró Hoje, o Coronel Castelo Branco falou sobre a construção da nova sede do 12º Batalhão de Polícia Militar que, atualmente, fica localizado em um prédio alugado, às margens da BR-304, na saída para Natal, sem estrutura adequada para a corporação.

Segundo o coronel, atualmente, o projeto de construção da nova sede encontra-se com a Caixa Econômica Federal e o comando aguarda apenas a liberação do banco para dar início às obras.

O 12º BPM será construído em um terreno doado pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Segundo o comandante já há, inclusive, verba para a construção, obtida por meio de emendas parlamentares.

A previsão é que, após a liberação da Caixa, o equipamento seja construído em um prazo de seis meses. “Só tá faltando a liberação da Caixa Econômica Federal pra que a gente possa colocar a pedra fundamental e fazer a construção”, explicou.

O Coronel Castelo Branco ainda afirmou que também há um projeto para realização de obras e melhorias na atual sede do 2º BPM, localizado no bairro Aeroporto. No entanto, para esta obra, a assessoria parlamentar da Polícia Militar do RN ainda segue lutando por verba junto aos representantes do estado em Brasília.

LIBERAÇÃO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA A PM

Questionamento sobre o vale alimentação que será concedido aos policiais em serviço, anunciado pelo Governo do Estado na semana passada, o coronel lembrou que esta é uma conquista da corporação que já vinha sendo trabalhada há anos.

Segundo explicou, o vale já existia, no entanto, ele era concedido apenas para almoço e jantar e apenas nas maiores cidades do estado.

Segundo ele, em alguns municípios acontecia de a corporação adquirir os alimentos e os próprios policiais prepararem suas refeições. Em outros casos, havia uma parceria com a prefeitura local, que fornecia essas refeições em restaurantes credenciados.

Agora, com o vale que será implantado, possivelmente até o próximo ano, os policiais terão mais dignidade para fazer suas refeições.

POLICIAMENTO EM MOSSORÓ

Ainda durante a entrevista o Coronel Castelo Branco falou sobre o policiamento no município de Mossoró. Segundo ele, o trabalho que vem sendo desenvolvido tem sido satisfatório, resultando em uma redução no número de Condutas Violentas Letais Intencionais (CVLIs) no município.

Castelo Branco contou que hoje Mossoró conta com a atuação de cerca de 400 policiais militares, incluindo os novos soldados que foram enviados da última turma do curso de formação.

“Graças a Deus nós tivemos um grande aporte de policiais militares, recebemos 1000 policiais militares, que era nossa principal demanda, já que fazia mais de 10 anos que não tinha concurso no estado do Rio Grande do Norte. Mossoró foi agraciada com mais de 10%, que foram mais de 100 policiais militares pra sede e para as cidade que fazem parte do 2º e do 12º batalhão de Mossoró”, disse.