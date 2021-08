Deicor prende no RJ traficante que intermediava instalação do Comando Vermelho no RN

Policiais Civis da Divisão Especializada em Investigação e Combate ao Crime Organizado - DEICOR, prenderam, na manhã de hoje (26), na cidade do Rio de Janeiro/RJ, Jussier de Araújo Santos, conhecido por "Siê” ou “Corintiano", líder de uma facção criminosa e intitulado como o "dono do morro" de Mãe Luíza.

Após um trabalho de investigação desenvolvido pelos policiais da DEICOR, foi possível identificar o local onde "Siê" estava escondido, um flat em um bairro nobre do Rio de Janeiro, há quase 02 anos.

"Siê" estava com sua mulher levando uma vida confortável, fruto do tráfico de drogas que ele abastece no morro de Mãe Luiza, em Natal, além de outros 4 estados da federação.

Durante a sua prisão, Jussier confidenciou que sua vida de bacana, no Rio de Janeiro, só é possível devido às vendas de entorpecentes que são bastante lucrativas e tem dezenas de outros traficantes “trabalhando para ele”.

Durante as investigações os policiais também conseguiram apurar que “Siê" é o principal responsável para que a facção carioca (Comando Vermelho) se estabeleça no RN, tomando o lugar da facção Sindicato do RN.

Contra “Siê” havia 4 mandados de prisão, referentes a uma operação da DEICOR, em fevereiro de 2019, na cidade de Taipu/RN, onde foram apreendidos um verdadeiro arsenal (13 armas de fogo, sendo: 05 fuzis, 03 escopetas calibre doze, 05 pistolas, centenas de munições (mais de 3.000), explosivos, 10 coletes balísticos, 09 rádios comunicadores e grampos).

Nessa operação foram identificados 19 criminosos, dos quais todos foram presos ou mortos em confronto, sendo “Siê” o único que ainda estava sendo procurado.

O outro mandado de "SIÊ" corresponde a uma fuga dele de uma ação da DEICOR, também em 2019, em uma casa na praia de Búzios, onde havia uma festa de aniversário de um foragido da justiça com 10 mandados de prisão em aberto. Foram conduzidas, nessa festa, cerca de 30 pessoas, mas "Siê" conseguiu escapar.

Já a condenação dele é em decorrência da sua prisão em flagrante na posse de 500 quilos de maconha e cocaína, além de 07 armas de fogo no ano de 2013.

Agora, Jussier está sendo recambiado, por equipes da DEICOR, para cumprir sua pena no Estado do RN.

“Esse trabalho faz parte da operação MOSAÍCO da Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça e da Segurança Pública (SEOPI/MJSP) e contou com o apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE), da Polícia Civil do RJ”, informou a polícia civil por meio de nota.

A Polícia Civil pede para que a população ajude, dando informações de forma anônima, através do disque denúncia 181, disque DEICOR (84) 3232-2862 ou ZAP DEICOR (84) 98135-6796.