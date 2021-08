Praça da Convivência de Mossoró será reformada a partir de outubro

A Praça da Convivência é mais um equipamento do Corredor Cultural que será reformado pela Prefeitura de Mossoró ainda este ano. As obras trarão uma série de melhorias para um dos principais atrativos turísticos do município e solucionará antigos problemas na infraestrutura e falta de manutenção deixadas por gestões anteriores. A reforma deve começar no dia 1º de outubro.

Na próxima terça-feira (31), a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo se reunirá com uma comissão de representantes dos atuais permissionários que atuam no equipamento para dialogar sobre os procedimentos.

“A Praça da Convivência passará por uma ampla reforma, restauração e revitalização. Nosso intuito é resgatar o equipamento comercial tão importante que ficou abandonado, que está ficando ocioso, está perdendo seu potencial de atração turística e perdendo seu potencial de negócios para os comerciantes. Faremos uma importante restauração daquele ponto importante tanto para o turismo quanto para o comércio e lazer do cidadão mossoroense”, explicou o secretário de Desenvolvimento Econômico, Franklin Filgueira.

Treze anos após sua inauguração em 2008, essa será a primeira grande obra de recuperação do equipamento público, que tem como objetivo promover o potencial turístico, lazer e entretenimento com estrutura adequada para à população de Mossoró e receber visitantes.

“Nesse contexto da reforma que será feita na Praça da Convivência vamos organizar, reorganizar a parte dos banheiros, o acesso das pessoas, a parte de acessibilidade das pessoas, as instalações de uso comum, de uso comercial, isso tudo será reformado no intuito de retomar a possibilidade comercial, retomar o interesse das pessoas naquele local para que seja viável do ponto de vista econômico para quem está na boa permissão de atuar lá e também seja atrativa e interessante para as pessoas que lá vão consumir e se divertir. O grande objetivo da reforma vai ser esse”, destacou o secretário Franklin Filgueira.