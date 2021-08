Governadora Fátima Bezerra promove 466 agentes da segurança Pública

O decreto com a oficialização das promoções foi assinado pela Governadora Fátima Bezerra na noite desta sexta-feira e publicado no sábado (28); desde o início da gestão da governadora, já foram realizadas 8.090 promoções, contemplando Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. Destaca-se investimentos significativos em recursos humanos da Polícia Civil e no ITEP neste mesmo período.

A governadora Fátima Bezerra assinou, nesta sexta-feira (27), atos de promoção de 466 agentes da segurança pública, sendo 399 praças e 44 oficiais da Polícia Militar do Rio Grande do Norte e 23 promoções entre oficiais e praças do Corpo de Bombeiros. O decreto com as promoções será publicado amanhã, sábado (28), no Diário Oficial do Estado. Desde o início da gestão da governadora já foram realizadas 8.090 promoções, em reconhecimento e valorização da Segurança Pública do Estado.



“Isso é incentivo, tanto do ponto de vista salarial, como do profissional. Eu fico feliz porque nós temos feito todo o esforço para dar à Segurança Pública a prioridade que ela merece. E não é com discurso, é com atos concretos como esses. Valorização e respeito pelo papel tão importante dos agentes de segurança”, afirmou a governadora Fátima.

As promoções dos 399 praças foram de sargento a subtenente, entre homens e mulheres, e a promoção dos 44 oficiais teve a inclusão de 7 mulheres, tanto do quadro combatente quanto do quadro médico.

Quanto aos bombeiros, já foram ultrapassadas as 500 promoções somente no atual governo, sendo assim “quase todo o efetivo do Corpo de Bombeiros Militares promovido na gestão da governadora”, pontuou o coronel Monteiro Júnior, comandante do Corpo de Bombeiros Militar do RN.





“No dia de hoje, foi promovida uma coronel, o último posto da polícia militar, e as demais oficiais também são oficiais superiores, que é o posto mais alto da corporação. Então a governadora valorizou a lei que enviou para a Assembleia, unificando e universalizando a entrada das mulheres nos quadros da Polícia Militar”, declarou o coronel Araújo, Secretário de Estado da Segurança Pública, fazendo referência à Lei Complementar Nº 683, de 28 de julho de 2021, que assegura a igualdade de acesso às vagas, entre homens e mulheres, nos próximos concursos da PM RN.

“Seu programa de governo está sendo, mais uma vez, cumprido, pois na Política Estadual de Segurança Pública que construímos no ano passado e na discussão do Plano, essas promoções são, na prática, valorização profissional. Motivar todo o efetivo para prestar, cada vez mais, o serviço de qualidade na área de segurança pública”, disse o vice-governador Antenor Roberto ao se dirigir à governadora.

O comandante da Polícia Militar-RN, coronel Alarico Azevedo, enfatizou que essas promoções são um marco na gestão da governadora, que só nos quadros da polícia militar totalizam mais de 7.600. E ainda lembrou da Lei de Reestruturação da Polícia Militar, aprovada no mês passado. “A Lei reajustou todos os nossos quadros já existentes, distribuindo melhor nosso efetivo dentro do território no estado do Rio Grande do Norte. Ou seja, melhora a gestão e o trabalho da segurança pública, vez que melhora o desdobramento da tropa no terreno, interiorizando a segurança e atingindo as pessoas mais distantes da capital”, finalizou para complementar que a valorização profissional junto com a gestão planejada possibilita a maior ascensão de agentes de segurança na história do Rio Grande do Norte.