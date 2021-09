Homem é morto com vários disparos de arma de fogo no Bico Torto, em Apodi

Um crime de homicídio foi registrado na cidade de Apodi, região do médio oeste do Rio Grande do Norte, no final da noite deste domingo (29).

A vítima, identificada apenas como “Carlinhos de Zé Virgílio”, foi morta a tiros, por volta das 22h, na BR-405, na região do bairro Bico Torto.

Ele estava trafegando em sua motocicleta, quando foi surpreendido pelos disparos. A PM foi acionada por populares que ouviram os disparos, mas ao chegar ao local, já encontrou Carlinhos sem vida.

Apesar de já ter respondido a processo há alguns anos por porte de arma de fogo, Carlinhos era tido na cidade como uma pessoa boa e trabalhadora.

O delegado responsável pela delegacia de Polícia Civil de Apodi, Dr. Paulo Nilo, informou que já está ouvindo alguns depoimentos para a elucidação do crime e que já trabalha com uma linha de investigações sobre a motivação do crime.

No entanto, o delegado afirmou que não irá divulgar nada no momento, para não atrapalhar as investigações.

O corpo da vítima foi removido para a sede do Itep, em Mossoró, onde passará por exames e, em seguida, será liberado para a família realizar o sepultamento.