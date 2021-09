Três suspeitos de assalto morrem em confronto com a Polícia Militar, em Umarizal

Três suspeitos de integrarem uma quadrilha especializada em realizar assaltos em municípios da região do médio oeste do Rio Grande do Norte, morreram após trocarem tiros com a Polícia Militar, em Umarizal.

O caso aconteceu no início da tarde desta segunda-feira (30). De acordo com informações do Major Brilhante, comandante da operação, a PM já vinha acompanhando a quadrilha há um tempo e recebeu a informação de que cinco integrantes estavam se abrigando em uma residência, no bairro Caraíbas.

Chegando ao local, a residência foi cercada e ao se darem conta, os suspeitos empreenderam fuga, já atirando contra os policiais. Estes últimos, por sua vez, revidaram a agressão.

Segundo o major Brilhante, houve, pelo menos, três trocas de tiros na tentativa de deter os fugitivos. Dois suspeitos conseguiram escapar pulando muros de residências próximas. Outros três terminaram alvejados.

O trio baleado ainda chegou a ser socorrido para a unidade de saúde da cidade, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos dos três homens foram encaminhados para o Itep de Pau dos Ferros, onde passarão por exames.

Ainda segundo informou o major Brilhante, o grupo já é conhecido por praticar assaltos a comerciantes, fazendeiros e empresários, nos municípios de Patu, Lucrécia, Caraúbas, Umarizal, Campo Grande, dentre outros municípios da região.

Com eles, os policiais apreenderam armamento de grosso calibre, além de drogas. A polícia segue fazendo diligências pela região, a procura dos suspeitos que conseguiram escapar do cerco policial.

Nenhum policial ficou ferido na ação.