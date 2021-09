IBAMA publica autorização para a concurso com 568 vagas e salários de até R$ 8,5 mil

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) publicou no Diário Oficial da União desta segunda-feira (06), a autorização para a realização de concurso público.

O concurso será para o preenchimento de 568 vagas, em cargos dos níveis médio e superior. Do total de vagas autorizado pelo Ministério da Economia, 432 são para o nível médio, no cargo de técnico ambiental. A remuneração inicial para a carreira é de R$4.063,34. O valor já inclui o auxílio-alimentação de R$458 e a gratificação de desempenho de R$1.382,40.

As outras vagas autorizadas são para cargos de nível superior, sendo eles: Analista ambiental (96 oportunidades) e Analista administrativo (40), com salários que chegam a R$8.547,64, já com o auxílio-alimentação.

Com o aval publicado, os próximos passos incluem a formação da comissão organizadora, elaboração do projeto básico do edital, escolha e contratação da banca, que ficará responsável pela seleção. Somente após essas etapas, o edital poderá ser publicado.

Conforme a portaria, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis terá seis meses para publicar o seu edital. Desta forma, a seleção deverá ser aberta até março de 2022