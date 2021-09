Vacinação em Mossoró acontece no Ginásio Pedro Ciarline durante feriado da Independência

Nesta terça-feira (07), feriado da Independência do Brasil, a Prefeitura de Mossoró da continuidade a vacinação contra a Covid-19. As doses seguem sendo aplicadas no Ginásio Municipal Esportivo Pedro Ciarlini.

A população convocada para a imunização poderá procurar o ginásio até às 16h.

“Hoje sete de setembro estamos vacinando aqui no ginásio Pedro Ciarlini, com a primeira e segunda dose, primeira dose para todos aqueles dezoito anos mais que não tomaram sua primeira dose, temos aí mais de trinta mil pessoas ainda nesse grupo pra se vacinar” frisa Morgana Dantas secretária de saúde.

Morgana Dantas informa ainda que continua a vacinação das grávidas, lactantes (mães que amamentam crianças até 12 meses) e puérperas da faixa etária dos 12 aos 17 anos.

“Também estão sendo vacinadas as meninas de 12 a 17 anos, gestantes, puérperas ou lactantes, que estão amamentando seus bebês até um ano de idade, convocamos este público para que tomem a vacina para que possamos avançar na vacinação para comorbidades dos demais adolescentes de doze, dezessete anos”, ressalta a secretária.

O município informa que as pessoas que tomaram a primeira dose (Astrazeneca e Pfizer) até dia 13 de julho, já podem tomar a segunda dose (D2).

O adiantamento segue diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Saúde e a Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte (SESP/RN).

“Então o ginásio municipal está aberto até às dezesseis horas sem intervalo para o almoço pra gente vacinar todas as pessoas que são desses grupos nesse momento.” Convoca a secretária.