Covid-19: mais de 100 mil pessoas já estão totalmente imunizadas em Mossoró

O município de Mossoró atingiu nesta quarta-feira (8) a marca de 100.433 pessoas totalmente vacinadas, ou seja, que tomaram as duas doses dos imunizantes contra a Covid-19 ou dose única (Janssen). O dado é da plataforma RN Mais Vacina, verificado às 11h16.

“Essa marca é simbólica porque estamos aí com cerca de um terço da população mossoroense com o ciclo de imunização completo. É algo importante porque significa que esta parcela da população está mais protegida contra o Coronavírus e da forma mais correta que é com as duas doses nos casos em que as duas são indicadas pelos seus respectivos fabricantes”, disse Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

A marca alcançada pelo município por meio de um intenso trabalho das suas equipes de vacinadores e voluntários reflete o compromisso da Prefeitura de Mossoró com a saúde do povo, bem como a política de enfrentamento à Covid-19.

“Estamos juntos num esforço coletivo relevante e lutando contra o tempo para conter a Covid-19. Essa luta resulta de um compromisso de muitas mãos e que está fazendo Mossoró vencer a doença graças a aplicação de cada dose nos braços dos mossoroenses”, afirma Etevaldo Lima, coordenador de Imunizações da SMS.

Ainda de acordo com a plataforma, o total da população imunizada com, pelo menos, a D1, já se aproxima de 200 mil pessoas (191.329 mais precisamente).

O município já recebeu um total de 331.397 doses, tendo aplicado 291.762. Somente na manhã desta quarta-feira (8), 915 foram vacinadas.

Mossoró segue vacinando gestante, puérperas e lactantes (com filhos de até 12 meses) com idades entre 12 e 17 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde e da Sesap.