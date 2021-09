Em “Declaração à Nação” Bolsonaro recua, dizendo não ter tido a intenção de agredir os poderes

A declaração foi divulgada nesta quinta-feira (9), após a grande repercussão negativa das declarações do presidente no dia 7 de setembro. Em dez pontos elencados, Bolsonaro afirma que não teve “nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes” e justifica que suas palavras “por vezes contundentes, decorreram do calor do momento”. No entanto, reiterou críticas ao ministro Alexandre de Moraes, a quem responsabilizou pelas divergências entre os Poderes.