Homem que ateou fogo e matou o vizinho queimado em Mossoró se entrega à polícia

Nesta terça-feira (14) a Polícia Civil de Mossoró prendeu Antonio Alisson de Souza Silva, que é suspeito de ter ateado fogo no corpo de Clezio Saraiva Dantas, tendo provocado a sua morte devido a gravidade dos ferimento.

O crime aconteceu na madrugada do dia 22 de agosto de 2021. Clezio chegou a passar 14 dias internado, em estado grave, na unidade de queimados do Hospital Walfredo Gurgel, em Natal, mas não resistiu, tendo entrado em óbito no dia 5 de setembro.

Veja mais:

Mossoroense atacado com fogo morre na UTI Walfredo Gurgel, em Natal





As investigações apontaram que Antonio Alisson estava drogado no momento do crime e que havia entrado em surto psicótico.

Em meio ao surto, o agressor fantasiou que a filha dele, que sequer existe, estava sendo violentada por Clezio. Ele então pulou o muro da casa do vizinho e ateou fogo nele enquanto ele estava deitado em uma rede, aguardando uma caixa d’água encher.

A justiça já havia expedido um mandado de prisão preventiva contra Antônio Alisson e o os policiais chegaram a fazer diligências, durante o final de semana, visando capturá-los, mas ele não foi encontrado.

Nesta terça, ele se apresentou espontaneamente, acompanhado de um advogado, na 2ª Delegacia de Polícia Civil de Mossoró. Foi preso e conduzido à cadeia pública de Mossoró, onde ficará à disposição da justiça.