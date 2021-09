Avião cai e deixa 7 mortos em São Paulo; 5 deles eram da mesma família

Um avião de pequeno porte caiu em uma área de vegetação em Piracicaba, interior de São Paulo, na manhã de hoje (14).

Segundo o Corpo de Bombeiros, todas as 7 pessoas que estavam na aeronave, que seguia rumo ao Pará morreram: piloto, copiloto e a família do agropecuarista Celso Silveira de Mello Filho, de 73 anos - além dele, esposa e os três filhos, não resistiram.

Além de Celso, as vítimas são a esposa do empresário, Maria Luiza Meneghel, de 71 anos, os três filhos do casal, os gêmeos Celso e Fernando (46 anos) e Camila (48), o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo.

Celso é irmão do empresário Rubens Ometto Silveira Mello, dono do Grupo Cosan - uma das maiores produtoras de álcool e açúcar do Brasil e responsável pelas empresas Raízen, Moove, Comgás e Rumo. Ele também foi presidente do XV de Piracicaba.

A família estaria viajando do interior paulista para o Pará, onde Celso possui fazendas, quando o acidente aconteceu.

A aeronave King Air 360 caiu na altura da avenida Cezira Giovanoni Moretti, perto da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo).

O local é próximo de condomínios, do pólo tecnológico de Piracicaba e do centro administrativo da Raízen. Não houve vítimas em solo. Ainda serão investigadas as causas da queda.

RAÍZEN LAMENTA

Em nota, a Raízen, umas das empresas do grupo, confirmou as mortes e lamentou o acidente.

"Com enorme pesar, a Cosan informa que o empresário Celso Silveira Mello Filho estava com a família na aeronave King Air 360 que caiu hoje, às 10h, em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometto Silveira Mello. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luiza Meneghel, seus três filhos, Celso, Fernando e Camila, o piloto Celso Elias Carloni e o copiloto Giovani Gulo", diz o comunicado.

Quatro equipes de resgate foram deslocadas até o local e, segundo os bombeiros, a explosão do avião espalhou chamas pela vegetação. O fogo já foi controlado.