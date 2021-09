Fátima anuncia criação de delegacia de combate ao racismo, solicitada pela deputada Isolda

A unidade fará parte do Departamento de Proteção a Grupos em Situação de Vulnerabilidade na Polícia Civil, anunciado nesta segunda-feira (20). O departamento, além de reunir delegacias já existentes, como a especializada no atendimento à mulher e a criança e adolescente, cria as delegacias para proteção da pessoa com deficiência, de combate ao racismo e o pronto atendimento a grupos em situação de vulnerabilidade.