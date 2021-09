“Praia Limpa” retira oito toneladas de lixo na praia de Pernambuquinho em Grossos

Dentre as outras coisas encontradas, há geladeiras velhas, pedaços de barcos, remédios e outros materiais que causam danos ao meio ambiente. As equipes fizeram também a limpeza da vegetação e atividades de educação ambiental junto à população, que também participou ativamente recolhendo materiais descartados indevidamente no meio ambiente. Além da retirada de lixo, a ação também contou com a solidariedade, cada pessoa que participou do mutirão, fez a doação de um quilo de alimento que ao final foi doado as famílias da comunidade.