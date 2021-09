Adolescentes de 13 anos+ já podem ser vacinados contra a Covid-19, em Mossoró

A aplicação da primeira dose acontece no Ginásio de Esporte Pedro Ciarlini e no Sesi das 8h às 16h. Ao buscar o ponto de vacinação, os adolescentes devem apresentar a seguinte documentação: originais e cópias de Certidão de nascimento ou documento com foto; Comprovante de residência (no nome do pai/mãe ou responsável). O adolescente deve estar acompanhado do pai/mãe ou responsável.CPF do pai/mãe ou responsável.