Mais 5 casos da variante Delta são identificados no RN; estado já tem 39 casos confirmados

A Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sesap) informou, nesta quinta-feira (23), que foram identificados mais cinco casos de infecção pela variante Delta do coronavírus no Rio Grande do Norte.

De acordo com a secretaria, de oito amostras enviadas no início de setembro à Fiocruz, cinco foram identificadas como sendo desta variante. Os resultados referem-se a amostras coletadas no mês de agosto. Hoje, o estado já tem 39 casos da Delta confirmados.

O relatório das análises foi recebido no início da tarde desta terça-feira (21) pelo Laboratório Central Dr. Almino Fernandes (Lacen-RN), referência estadual no diagnóstico de Covid-19 e responsável pelo envio das amostras.

Os casos confirmados são procedentes dos municípios de Caicó (01), Equador (01), Natal (02) e Parnamirim (01).

Diante dessas informações, a Sesap reforça a necessidade da manutenção das medidas sanitárias, pois a variante identificada está circulando por transmissão comunitária e os estudos apontam que ela conta com um alto potencial de transmissão.

As equipes do setor de vigilância epidemiológica da Sesap seguem trabalhando no rastreio dos casos e no monitoramento do cenário em todo o Rio Grande do Norte.