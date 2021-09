Fátima diz que vai enviar à Assembleia o PL que garante a autonomia financeira da UERN

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, cumpre agenda em Mossoró nesta terça-feira (28). Ela permanece na cidade até o final da semana, visto que a sede do governo foi transferida temporariamente para Mossoró, em homenagem aos 138 anos da Abolição da Escravatura no município.

Em visita ao Reitoria da UERN, onde aconteceu a solenidade de transferência, a governadora do Rio Grande do Norte afirmou que irá sancionar o Projeto de Lei que põe fim a lista tríplice na eleição para a reitoria, aprovado na semana passada, e, ainda, que vai enviar para votação dos deputados o Projeto de Lei que garante a autonomia financeira da universidade, um sonho antigo da comunidade acadêmica da UERN.

Na ocasião, a governadora afirmou que irá sancionar o Projeto de Lei que põe fim a lista tríplice na eleição para a reitoria, aprovado, por unanimidade, na semana passada, pela Assembleia Legislativa do Estado.



Veja mais:

Fátima vai sancionar lei que extingue listra tríplice na UERN esta semana





“Vamos, nesta terça-feira, por ocasião da posse dos novos reitores da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, anunciar aqui medidas de caráter histórico, civilizatório, como por exemplo o Projeto de Lei 251, de nossa autoria, aprovado à unanimidade pela Assembleia Legislativa, que eu vou sancionar, que vai pôr fim a lista tríplice para a escolha de reitores. Com a sanção desse projeto, a partir de agora é eleição direta e será nomeado aquele ou aquela que foi exatamente mais votado na UERN”, disse.

Fátima ainda anunciou que vai enviar para votação dos deputados o Projeto de Lei que garante a autonomia financeira da universidade, um sonho antigo da comunidade acadêmica da UERN.

“A outra medida que nós vamos anunciar, essa me emociona muito, porque nós estamos realizando o sonho de gerações, a começar por Padre Sátiro, o idealizador dessa universidade, que é, nos próximos dias, estarei enviado à Assembleia Legislativa o Projeto de Lei que vai instituir a tão sonhada, a tão esperada autonomia financeira da nossa universidade”, disse.

Hoje, todas as despesas da Universidade são pagas pelo Governo do Estado, o que tem dificultado a gestão da UERN, em especial, na relação com as empresas terceirizadas, que desempenham funções de segurança, motorista, limpeza e capinagem.

Caso seja aprovado e sancionado o PL que garante a autonomia, o Governo do Estado fará o repasse financeiro através de duodécimo, e a própria Universidade será responsável pelas suas finanças.