“Nossa meta é realizar 1500 cirurgias mês” diz Governadora sobre retorno das cirurgias eletivas

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio na manhã desta terça-feira (28), a Governadora Professora Fátima Bezerra anunciou que o serviço de cirurgias eletivas na rede estadual de saúde será retomado esta semana.

Em todo estado, mais de 18 mil pessoas aguardam na fila por uma cirurgia. Segundo a Governadora, em 2020 o estado iria fazer um mutirão para a realização das cirurgias quando veio a pandemia e as cirurgias tiveram que ser suspensas.

“Agora graças ao recrudescimento da Pandemia, estamos retomando o programa Mais Cirurgias Mais Saúde, contratamos empresas para somar aos hospitais, nossa meta é realizar 1500 cirurgias por mês em todo o estado”, disse a Governadora.

De acordo com Fátima Bezerra, no Hospital Regional Tarcísio Maia em Mossoró, serão feitas as cirurgias ortopédicas, em Apodi as cirurgias ginecológicas e cirurgias gerais e vasculares, e em Assú, onde as cirurgias já tiveram início, estão sendo feitas as cirurgias ginecológicas, de caráter geral e ortopédicas

“Nós estamos investindo R$ 18 milhões para acelerar a realização das cirurgias, porque não são estatísticas, não são números, são pessoas que precisam da ação do estado que não tem plano de saúde, e eu estou pedindo prioridade máxima ao Secretário de Saúde, Cipriano Maia, que junto com sua equipe tem se empenhado, para reduzir a fila o quanto antes”, afirma.

O Governo do estado possui uma dívida com o município referente a cirurgias eletivas que foram feitas entre janeiro de 2018 e setembro de 2019, ainda na gestão do Ex-Governador Robinson Faria, e realizadas na gestão da Ex-Governadora Rosalba Ciarline.

Estes mês, a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer, chegou a anunciar a paralisação do tratamento de quimioterapia e exames por imagem porque o Governo estava em débito com os hospitais. Com pagamento do Plus de junho de 2021 por parte do Governo, os atendimentos da Liga foram retomados

veja

Após pagamento do governo, Liga Mossoroense informa que serviços serão retomados na segunda (20)

Sobre esse débito, a Governadora disse assumiu o estado em situação crítica em relação a pagamentos, com dívidas com os servidores com mais de R$ 1 bilhão.



“Apesar de tudo estamos fazendo o nosso dever de casa, nosso foco é regularizar a situação dos servidores e ao mesmo tempo, avançar no ponto de vista de regularizar também as dívidas com os fornecedores e prestadores de serviços. Temos feito um esforço grande, na saúde herdamos uma dívida R$ 125 milhões enquanto a gestão passada recebeu na época do Governo Federal, um recurso extra de mais R$ 400 milhões, mesmo assim estamos trabalhando em processo de negociação para avançar o máximo que puder mas levando em consideração a nossa disponibilidade no ponto de vista orçamentário”, explica a Governadora.

O programa Mais Cirurgias Mais Saúde é totalmente custeado pelo Governo do Estado.